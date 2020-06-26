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Летние олимпийские виды спорта

Утвержден регламент проведения чемпионата России по волейболу в следующем сезоне

В пятницу прошел президиум Всероссийской федерации волейбола
Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) утвердила регламент проведения чемпионатов России среди мужчин и женщин в дивизионе Суперлига в сезоне-2020/21. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

В пятницу прошел президиум организации, утвердивший соответствующие положения.

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"Утверждены регламенты проведения турниров на следующий сезон. Также директорату поручено проработать изменения в регламент на случай возникновения непредвиденных обстоятельств", - сказал Яременко.

Чемпионаты России среди мужчин и женщин пройдут по идентичному регламенту. Чемпионат России должен пройти в два этапа: предварительный и финальный. Предварительный будет состоять из двух кругов, где команды сыграют друг с другом по два матча - дома и на выезде. По итогам турнира определятся две команды, которые сразу выйдут в "Финал шести". Затем пройдет короткий челлендж-этап, который сформирует окончательный состав участников "Финала шести".

Мужской "Финал шести" завершится 10 апреля, женский - 3-4 апреля. Женский чемпионат начнется во второй уик-энд сентября, мужской - 21 сентября.

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Летние олимпийские виды спорта
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