Кубок Дэвиса и Кубок Федерации по теннису перенесены на 2021 год

Финал Кубка Дэвиса должен был пройти в Мадриде 23-29 ноября, финальный раунд Кубка Федерации - в Будапеште 14-19 апреля, ранее он был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Также на 2021 год перенесены все предварительные раунды турниров, которые должны были быть сыграны в 2020-м.

ТАСС, 26 июня. Финальные раунды Кубка Дэвиса и Кубка Федерации по теннису 2020 года перенесены на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса.

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"Это трудное решение, которое пришлось принять, но проведение международного командного турнира [Кубка Дэвиса] такого масштаба является слишком рискованным для здоровья и безопасности всех участников, - отметил глава ITF Дэвид Хаггерти. - Это сложное мероприятие, и мы решили наконец дать определенность игрокам, национальным ассоциациям и болельщикам. Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества с Kosmos Tennis [партнер Кубка Дэвиса], чтобы в следующем году провести фантастический турнир".

"В это экстраординарное время мы считаем, что лучший способ продвижения вперед для защиты здоровья и сохранения безопасности всех участников соревнований - это отложить Кубок Федерации на 2021 год, а начиная со следующего года турнир вернется к формату ежегодного проведения", - добавил Хаггерти.

Финальный раунд Кубка Дэвиса теперь пройдет 22-28 ноября 2021 года в Мадриде. В соревновании примут участие 18 команд, которые должны были выступить в финале 2020 года, сборная России входит в этот список. Российские теннисисты дважды выигрывали Кубок Дэвиса (2002, 2006).

Финальный раунд Кубка Федерации пройдет 13-18 апреля 2021 года в Будапеште. В соревновании примут участие 12 команд, в том числе и сборная России. Российские теннисистки четыре раза выигрывали Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008).