Большунов получил трофей за победу в Кубке мира спустя три месяца после его завоевания

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов получил Большой хрустальный глобус за победу в Кубке мира, которую он одержал более трех месяцев назад. Церемония вручения приза прошла в пятницу в Москве.

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Трофей 23-летнему Большунову вручил член совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) Андрей Бокарев. В церемонии вручения наград также приняла участие президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Если честно, уже забыл, как все это прошло, как прошли те гонки, - сказал Большунов. - Эмоции ушли на второй план, в голове - новые задачи, я стараюсь сделать все для завоевания еще одного Большого глобуса, чтобы его вручили по всем правилам - после заключительного этапа Кубка мира. Чтобы испытать реальные, крутые эмоции", - сказал Большунов.

Победителем общего зачета Кубка мира Большунов стал в середине марта. Заключительные этапы турнира по причине пандемии коронавируса были отменены, поэтому церемония награждения спортсменов по итогам сезона не состоялась. Призы долгое время оставались в Канаде, две недели назад FIS объявила о том, что ей удалось переслать трофеи их обладателям.

Большунов стал первым российским лыжником, одержавшим победу в Кубке мире. Спортсмен в минувшем сезоне также завоевал Малый хрустальный глобус, победив в зачете дистанционных гонок.