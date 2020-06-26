Волейболист Кимеров дисквалифицирован на два года условно за дорожный инцидент

ТАСС, 26 июня. Волейболист новоуренгойского "Факела" и сборной России Александр Кимеров дисквалифицирован на два года условно за нападение на водителя автомобиля каршеринга в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В пятницу в режиме видеосвязи состоялось заседание президиума ВФВ.

"Исполком ВФВ принял решение о применении к Александру Кимерову дисциплинарного взыскания в виде условной дисквалификации на два года", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Кимеров совершил нападение на водителя автомобиля каршеринга в Москве. Волейболист, разозлившись из-за ситуации на дороге, сбил боковое зеркало и помял дверь машины. Пострадавший обратился в полицию.

Кимерову 23 года, он выступает за "Факел" с 2018 года. В составе сборной России он стал чемпионом Универсиады и бронзовым призером Европейских игр, также в его активе две бронзовые награды чемпионатов России.