Васильев назвал глупостью свое появление в числе кандидатов в президенты СБР

В пятницу стало известно, что в список кандидатов вошли Васильев, действующий глава организации Владимир Драчев и член правления СБР Виктор Майгуров. Васильев на этой неделе заявил, что снимет свою кандидатуру.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев назвал глупостью свое появление в числе кандидатов в президенты Союза биатлонистов России (СБР). Об этом он заявил ТАСС.

"Мне непонятна логика СБР. В перечне документов они требуют от кандидатов написать заявление, в котором говорится о согласии принять участие в выборах. Я таких заявлений не писал, соответственно, в числе кандидатов меня быть не должно", - сказал Васильев.

"Теперь они отмечают, что я должен отказаться от участия в выборах, хотя я даже не заявлял о решении быть кандидатом. Где логика? Что за глупость? Я уже на весь мир заявил, что не иду на эти выборы", - отметил он.

"Это лишний раз показывает "профессионализм" СБР. Сами пишут регламент и сами его нарушают", - добавил Васильев.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР должна пройти 11 июля в подмосковных Химках. Конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужили разногласия, которые у них возникли с Драчевым по вопросу формирования тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.