Волейболист Пашицкий подаст документы на смену спортивного гражданства на российское

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий в ближайшее время подаст документы на смену спортивного гражданства на российское. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Виктор Иванов.

Пашицкий в настоящий момент имеет спортивное гражданство Эстонии.

"Формально у него не должно быть карантина, ведь он не выступал за сборную [Эстонии]. Мы готовим документы для подачи. Сделаем все возможное, чтобы он получил право выступать за сборную России в кратчайшие сроки", - сказал Иванов.

Ранее 32-летний Пашицкий перешел из кемеровского "Кузбасса" в петербургский "Зенит". Он также заявлял о том, что в ближайшее время станет гражданином России.