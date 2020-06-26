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Летние олимпийские виды спорта

Волейболист Пашицкий подаст документы на смену спортивного гражданства на российское

В настоящий момент у Пашицкого спортивное гражданство Эстонии

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Украинский волейболист Дмитрий Пашицкий в ближайшее время подаст документы на смену спортивного гражданства на российское. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Виктор Иванов.

Пашицкий в настоящий момент имеет спортивное гражданство Эстонии.

"Формально у него не должно быть карантина, ведь он не выступал за сборную [Эстонии]. Мы готовим документы для подачи. Сделаем все возможное, чтобы он получил право выступать за сборную России в кратчайшие сроки", - сказал Иванов.

Ранее 32-летний Пашицкий перешел из кемеровского "Кузбасса" в петербургский "Зенит". Он также заявлял о том, что в ближайшее время станет гражданином России.

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