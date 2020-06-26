РФС организует матч между сборной врачей Москвы и командой блогеров "Амкал"

ТАСС, 26 июня. Российский футбольный союз (РФС) проведет товарищеский матч между сборной врачей Москвы и командой футбольных блогеров "Амкал". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встреча пройдет 28 июня в Москве на стадионе "Сапсан-Арена". Начало игры - 18:00 мск. Прямая трансляция игры пройдет на официальной странице РФС в социальной сети "Вконтакте".

"Чтобы обезопасить спортсменов, игра состоится в строгом соответствии с регламентом проведения матчей, который был подготовлен для Тинькофф - Российской премьер-лиги. Участники сдадут тесты на COVID-19 перед матчем. На стадионе будет реализована концепция "чистой зоны" с использованием QR-кодов, а игроки откажутся от рукопожатий перед матчем и будут следовать всем рекомендациям регламента", - говорится в сообщении РФС.

Как отмечается в сообщении союза, команду врачей будет тренировать старший тренер юношеской сборной России, лучший бомбардир в истории национальной команды Александр Кержаков. В его команде сыграют 18 медиков, в том числе врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов и врач "Спартака-2" Александр Тутов.

Ранее РФС совместно с Российской премьер-лигой (РПЛ) провел акцию "Спасибо врачам". На всех аренах, принимавших матчи 23-го тура Тинькофф-РПЛ, были размещены посвященные медикам баннеры. Клубы премьер-лиги пригласили медицинских работников и волонтеров на матчи, а капитаны всех команд записали специальное видеообращение, в котором поблагодарили их. Каждая игра останавливалась на 20-й минуте, чтобы болельщики, футболисты, судьи могли поаплодировать медикам.