Лыжник Большунов рассказал, что на самоизоляции тренировался только с лесными животными

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Обладатель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов во время тренировок на самоизоляции встречал только лесных животных. Об этом он рассказал во время церемонии вручения ему Большого хрустального глобуса, которая проходит в пятницу в Москве.

Большунов получил трофей за победу в Кубке мира спустя три месяца после его завоевания

В марте и апреле Большунов тренировался у себя дома в селе Подывотье Брянской области.

"Я не говорю о своих целях громко, главное, чтобы в предстоящем сезоне состоялся чемпионат мира, на котором моя главная цель - завоевать медаль, которой не хватает в моей коллекции, - сказал Большунов. - Во время коронавируса тренировался дома. Благо, я живу в своем доме, в селе. На тренировке всегда был один, пересечься мог только с лесными животными. Но сейчас все восстанавливается, начинается нормальная подготовка".

Большунов стал первым российским лыжником, одержавшим победу в Кубке мире. Спортсмен в минувшем сезоне также завоевал Малый хрустальный глобус, победив в зачете дистанционных гонок.