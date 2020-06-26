Вяльбе будет рада, если Каминский поможет российским биатлонистам улучшить результаты

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе будет только рада, если новый старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский добьется успеха в своей новой работе. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Москве.

Каминский раньше работал исключительно с лыжниками. В 2017 году Вяльбе приняла решение расформировать спринтерскую группу, которую он возглавлял на протяжении нескольких лет. После Каминский работал в Казахстане.

"Никак не отношусь [к его назначению]. Такое же отношение было и к новости о его переходе на работу в Казахстан. Если он сможет помочь биатлону, будем только рады", - сказал Вяльбе.

Самым титулованным воспитанником Каминского является олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Крюков.