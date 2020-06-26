Вяльбе: лыжники могут столкнуться с предвзятостью после запрета на использование фтора

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Система проверки лыж спортсменов на предмет содержащегося на их поверхности фтора несовершенна, она оставляет место для несправедливого и предвзятого отношения к отдельным спортсменам. Такое мнение на пресс-конференции высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) ввела запрет на использование мазей и других средств для подготовки лыж, в составе которых содержится фтор. Схожее решение принял и Международный союз биатлонистов (IBU). Оно принято в целях защиты окружающей среды, запрет вступит в силу в сезоне-2020/21.

"Во время онлайн-заседания совета FIS показали станок, который будет определять содержание фтора, - сказала Вяльбе. - При этом система будет действовать выборочно - к одному спортсмену могут подойти, а к другому - нет. Это может создать не очень справедливое и предвзятое отношение, тем более что мы часто видим применение двойных стандартов. Если до соревнований будет обнаружено превышение фтора, то последует отстранение спортсмена от гонки, если после них - дисквалификация".

"Во всех лыжных видах спорта использовался парафин и порошки с фтором, - добавила она. - Насколько мне известно, никем еще не доказано, что фтор, который оказывается на лыжах, портит экологию. Но есть страны, в которые даже нельзя ввозить фтор, в их числе США и Канада, хотя лыжники всегда пользовались этими веществами, и их никто за это не штрафовал".

Вяльбе считает, что за решением ввести запрет на использование фтора могут стоять интересы неких бизнес-структур. "Мне кажется, что это бизнесовая история. Есть ощущение, что кто-то лоббирует какой-то бизнес или какое-то новшество", - добавила она.