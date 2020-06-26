Рябинский: боксер Уайт является непростым соперником для Поветкина

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Английский боксер Диллиан Уайт является непростым соперником для россиянина Александра Поветкина. Такое мнение высказал промоутер Андрей Рябинский, чей комментарий предоставлен ТАСС промоутерской компанией "Мир бокса".
Ранее стало известно, что бой Поветкин - Уайт пройдет 22 августа в Великобритании.
"Мы очень рады, что в этой непростой ситуации появилась возможность провести этот бой уже летом, и думаю, что это отличная новость для всех поклонников бокса, - сказал Рябинский. - Хорошо, что бокс возвращается к своим фанатам таким крутым и интересным боем двух топовых супертяжеловесов мира. Соперник непростой, но мы верим в Сашу".
Поветкин провел предыдущий бой в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.
Бой Поветкин - Уайт первоначально был запланирован на 2 мая, но из-за пандемии коронавируса сначала был перенесен на июль, а затем на август. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).