Российский боксер Кузьмин проведет бой с Баколе 22 августа

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Кузьмин проведет бой 22 августа в Великобритании против конголезца Мартина Баколе. Об этом ТАСС сообщили в промоутерской компании "Мир бокса".

Ранее стало известно, что 22 августа в Брентвуде также пройдет бой между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

"Сергей Кузьмин проведет свой следующий поединок в Великобритании 22 августа в вечере бокса промоутерской компании Matchroom, и его соперником станет проживающий в Великобритании конголезский боксер Мартин Баколе. Этот бой станет для 33-летнего россиянина первым после прошлогоднего поражения от американца Майкла Хантера", - говорится в сообщении.