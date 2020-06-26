Клубы РПЛ проголосовали за отмену правила об исключении из турнира при неявке на две игры

ТАСС, 26 июня. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за отмену статьи дисциплинарного регламента Российского футбольного союза (РФС), согласно которой клуб исключался из соревнований при неявке на две игры. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Генсек РФС считает, что поправки в регламент не помогут, если клубы будут его нарушать

Также представители клубов проголосовали за исключение пункта регламента о минимальной численности игроков в заявке на матч, на данный момент она составляет 16 полевых игроков и два вратаря, а также за то, чтобы изменение в календарь РПЛ согласовывалось со всеми участниками матчей и утверждалось исполнительным комитетом РФС. Сообщается, что итоговое решение о внесении поправок в регламент примет бюро исполкома РФС.

"На прошедшем совещании с руководителями клубов мы обсудили все организационные вопросы и выслушали их мнения, - отметил президент РПЛ Сергей Прядкин. - На основе предложений от клубов мы разработали изменения в различные регламенты и заочным голосованием общего собрания их утвердили. Эти правки нужны, чтобы сохранить целостность соревнования в тяжелых условиях пандемии. В ближайшее время бюро исполкома РФС должно рассмотреть наши правки".

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта РПЛ "Ростов" объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру. После возобновления сезона случаи заражения коронавирусом были выявлены в московском "Динамо", "Уфе" и "Оренбурге".

Лидером турнирной таблицы РПЛ после 23 туров является "Зенит" из Санкт-Петербурга, набрав 53 очка. На втором месте находится московский "Локомотив" (44 очка), на третьем - "Краснодар" (41 очко, 22 матча). В пятницу состоятся два матча: грозненский "Ахмат" примет "Сочи" (встреча начнется в 18:00 мск), "Зенит" на домашней арене сыграет с самарскими "Крыльями Советов" (начало матча в 20:30 мск).