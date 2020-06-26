Женская Лига чемпионов по гандболу завершена досрочно из-за коронавируса

Турнир был остановлен на стадии четвертьфиналов, в одном из них российская команда "Ростов-Дон" должна была встретиться с французским "Брестом". "Финал четырех" Лиги чемпионов был запланирован в Будапеште на 3-6 сентября.

"Мы поддерживали постоянную связь с Федерацией гандбола Венгрии и получали свежую информацию о местных запретах и ограничениях, которые касаются, например, международных поездок и проведения больших соревнований, - отметил президент Европейской федерации гандбола (EHF) Михаэль Видерер. - На протяжении последних месяцев EHF повторяла, что матчи состоятся, только если безопасные условия будут гарантированы для всех участников. Стоит добавить, что "Финал четырех" по всем пунктам отличается от подготовки отдельного матча Лиги чемпионов. Мы всегда старались информировать все заинтересованные стороны как можно раньше, чтобы обеспечить прозрачность и возможность нормального планирования, EHF продолжает следовать этим принципам".

Отмечается, что досрочное завершение Лиги чемпионов нынешнего сезона на повлияет на старт турнира в сезоне-2020/21. Планируется, что первые матчи группового раунда пройдут 12-13 сентября. В Лиге чемпионов примут участие две российские команды - "Ростов-Дон" и ЦСКА. Жеребьевка группового этапа турнира состоится 1 июля.

Гандбольная Лига чемпионов среди женских клубов проводится с 1961 года. До сезона-1993/94 она носила название Европейский кубок чемпионов. С сезона-2013/14 победитель стал определяться по итогам "Финала четырех". Среди российских клубов только "Звезда" из Звенигорода выиграла Лигу чемпионов, став лучшей в сезоне-2007/08. Советские команды 16 раз побеждали в турнире.