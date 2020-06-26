Матч РПЛ "Оренбург" - "Краснодар" не состоится 27 июня из-за случаев коронавируса у хозяев

ТАСС, 26 июня. "Оренбург" сообщил, что не сможет организовать матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", который был запланирован на 27 июня, так как игроки клуба находятся на изоляции в связи с заражением коронавирусом шести футболистов и двух сотрудников клуба. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Оренбург" проинформировал РПЛ, что не может организовать матч против "Краснодара", так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз (РФС) о просьбе оренбургского клуба, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынесет решение по неявке", - сказал глава РПЛ Сергей Прядкин.

В четверг стало известно, что шесть игроков и два сотрудника "Оренбурга" заразились коронавирусной инфекцией. Согласно регламенту возобновленного чемпионата, оренбургский клуб всей командой обязан уйти на карантин на 14 дней. Регламент может быть смягчен, РФС уже направил Роспотребнадзору соответствующие предложения РПЛ. Также случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в московском "Динамо", "Уфе" и "Ростове".

За два дня до рестарта РПЛ "Ростов" объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру. Матч 23-го тура "Краснодар" - "Динамо" был перенесен с 21 июня на 19 июля, причиной переноса стало обнаружение коронавируса у трех игроков московского клуба. Позднее в пятницу "Динамо" получит предписание по матчу 24-го тура РПЛ против ЦСКА в субботу от Роспотребнадзора Москвы, "Ростов" сообщил о готовности сыграть основным составом против тульского "Арсенала" в домашнем матче 24-го тура, который также запланирован на субботу, окончательное решение примет местный Роспотребнадзор.

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Лидером турнирной таблицы РПЛ после 23 туров является "Зенит" из Санкт-Петербурга, набрав 53 очка. На втором месте находится московский "Локомотив" (44 очка), на третьем - "Краснодар" (41 очко, 22 матча). "Оренбург" находится на 15-м месте, набрав 23 очка после 23 игр.