Роспотребнадзор до конца пятницы представит ФК "Динамо" предписание по матчу с ЦСКА

ТАСС, 26 июня. Столичный Роспотребнадзор до конца пятницы представит московскому "Динамо" предписание по матчу 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом заявил президент премьер-лиги Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта РПЛ "Ростов" объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру. После возобновления сезона три случая заражения коронавирусом были выявлены в московском "Динамо".

Матч между "Динамо" и ЦСКА должен состояться 27 июня в Москве на стадионе "ВТБ-Арена". Начало игры в 19:00 мск. "В течение недели игроки "Динамо" находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня", - сказал Прядкин.

Также на субботу запланирована игра между "Ростовом" и "Арсеналом". Начало встречи в 20:00 мск. Президент РПЛ выразил надежду на то, что домашняя команда выйдет на поле "Ростов-Арены" в оптимальном, а не молодежном составе.

"Ростов" сообщил лиге о готовности провести матч против "Арсенала", который запланирован на 27 июня, - отметил он. - Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учетом сказанного выше мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами".

Встреча 23-го тура "Краснодар" - "Динамо", изначально запланированная на 21 июня, была перенесена на 19 июля. Матч 24-го тура "Оренбург" - "Краснодар" не будет сыгран 27 июня из-за заражения шести игроков и двух сотрудников "Оренбурга" коронавирусом.