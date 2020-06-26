Опубликован календарь матчей сборной России по футболу в Лиге наций

Черчесов не исключил, что сборная России проведет товарищеские матчи со шведами и поляками

Российская сборная примет команду Сербии 3 сентября, на выезде россияне сыграют с сербами 18 ноября. 6 сентября российская команда на выезде встретится со сборной Венгрии, домашний матч с этим соперником пройдет 14 октября. Россияне проведут домашний матч со сборной Турции 11 октября, матч в гостях состоится 15 ноября.

В первоначальном календаре сборная России должна была встретиться с командами Сербии (3 сентября, дома) и Венгрии (6 сентября, в гостях). В октябре у россиян были запланированы домашние игры со сборными Турции (9 октября) и Венгрии (12 октября).

Финальная часть турнира по первоначальному календарю должна завершиться 8 июня 2021 года.