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Лига наций

Опубликован календарь матчей сборной России по футболу в Лиге наций

Игры со сборной Турции пройдут 11 октября и 15 ноября
Сборная России по футболу Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Сборная России по футболу
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 26 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал календарь группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

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Российская сборная примет команду Сербии 3 сентября, на выезде россияне сыграют с сербами 18 ноября. 6 сентября российская команда на выезде встретится со сборной Венгрии, домашний матч с этим соперником пройдет 14 октября. Россияне проведут домашний матч со сборной Турции 11 октября, матч в гостях состоится 15 ноября.

В первоначальном календаре сборная России должна была встретиться с командами Сербии (3 сентября, дома) и Венгрии (6 сентября, в гостях). В октябре у россиян были запланированы домашние игры со сборными Турции (9 октября) и Венгрии (12 октября).

Финальная часть турнира по первоначальному календарю должна завершиться 8 июня 2021 года.

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