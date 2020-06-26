Тесты 16 игроков клубов НБА дали положительный результат на COVID-19

ТАСС, 26 июня. Тесты 16 игроков клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) дали положительный результат на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба профсоюза игроков НБА.

Сообщается, что в тестировании, которое прошло 23 июня, приняли участие 302 баскетболиста.

"Все игроки с положительными результатами [тестов на коронавирус] будут оставаться на самоизоляции до тех пор, пока не выполнят протоколы общественного здравоохранения о прекращении изоляции и не получат положительного заключения от врачей", - говорится в сообщении.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20 с датой возобновления 31 июля. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.