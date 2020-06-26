"Оренбург" заявил, что матч с "Краснодаром" нанес бы урон репутации российского футбола

ТАСС, 26 июня. "Оренбург" не будет проводить матч 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", чтобы не наносить репутационный урон клубу и российскому футболу. Об этом говорится в заявлении "Оренбурга", опубликованном пресс-службой команды.

Ранее пресс-служба РПЛ сообщила, что "Оренбург" не сможет организовать матч против "Краснодара", который был запланирован на 27 июня, так как игроки клуба находятся на изоляции в связи с заражением коронавирусом шести футболистов и двух сотрудников команды.

"В связи с выявлением у футболистов и сотрудников положительных тестов на COVID-19, "Оренбург" принял решение о невозможности проведения матча "Оренбург" - "Краснодар". Клуб не станет подвергать опасности болельщиков и участников матча. Также принято решение не выставлять на игру молодежный состав. Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям", - говорится в заявлении.

"Мы уважаем нашего соперника, матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, и не хотим ставить краснодарских коллег перед сложным выбором о переносе матча или игрой с молодежной командой. Такой футбол будет не интересен болельщикам и по нашему мнению принесет репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу. "Оренбург" приносит извинения болельщикам за сложившуюся ситуацию. Команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи сохранения прописки в РПЛ", - сообщает пресс-служба.

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Лидером турнирной таблицы РПЛ после 23 туров является "Зенит" из Санкт-Петербурга, набравший 53 очка. На втором месте находится московский "Локомотив" (44 очка), на третьем - "Краснодар" (41 очко, 22 матча). "Оренбург" находится в зоне вылета на 15-м месте, набрав 23 очка после 23 игр.