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Зимние олимпийские виды спорта

Тарасова считает, что лучшим тренером по фигурному катанию в сезоне была Тутберидзе

По мнению эксперта, Этери Тутберидзе сработала очень интересно и инновационно
Татьяна Тарасова Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе благодаря своему инновационному подходу в работе достойна звания лучшего тренера минувшего сезона. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

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В пятницу Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал тройки номинантов в шести категориях премии ISU Skating Awards, церемония которой пройдет в онлайн-режиме 11 июля. В номинации "Лучший тренер" представлены Этери Тутберидзе, Рафаэль Арутюнян, Брайан Орсер.

"Тутберидзе выделяется тем, что она работала с новыми элементами для девочек, - сказала Тарасова. - На награду претендуют еще два прекрасных, выдающихся тренера, но Тутберидзе сработала очень интересно и инновационно".

На звание "Лучший новичок" претендуют две воспитанницы Тутберидзе - Алена Косторная и Александра Трусова, которая после сезона перешла в группу к Евгению Плющенко. "Трусова - рекордсменка четверных прыжков, но Косторная каталась без сучка, без задоринки весь сезон, делала аксель в короткой программе и два - в произвольной", - заметила Тарасова.

В номинации "Лучший костюм" представлена еще она ученица Тутберидзе - Анна Щербакова. "Я бы отдала приз именно ей. Задумка с ее платьем, которое трансформировалось по ходу проката, была очень удачной. Как и вся программа", - отметила заслуженный тренер.

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Тарасова, Татьяна АнатольевнаЗимние олимпийские виды спорта
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