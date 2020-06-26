Тарасова: решение прервать сезон не позволило Загитовой претендовать на премию ISU

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить карьеру и досрочно завершить сезон не позволило ей попасть в шорт-лист номинантов на премию Международного союза конькобежцев ISU Skating Awards 2020 года. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова.

В пятницу были опубликованы тройки номинантов в шести категориях премии, церемония вручения которой пройдет в онлайн-режиме 11 июля. Загитова претендовала на включение в шорт-лист в номинациях "Самый ценный фигурист", "Лучший костюм" и "Лучшая программа".

"В списке номинантов я не вижу ни одной лишней фамилии. Считаю, отсутствие в нем Алины связано с тем, что она не докатала сезон и объявила о приостановке карьеры. Для меня это логично. Почему надо голосовать за девушку, которая приостановила свою деятельность и не откатала сезон?" - сказала Тарасова.

"Поклонников Алины это не должно расстраивать. У нее были прекрасные программы, просто она их не докатала и прервала свою работу, не выступив ни на чемпионате страны, ни на чемпионате Европы", - добавила заслуженный тренер страны.

На звание "Самый ценный фигурист" претендуют Натан Чен (США), Юдзуру Ханю (Япония), Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (оба - Франция). В номинации "Лучший костюм" представлены россиянка Анна Щербакова, Ханю и американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок / Эван Бейтс, в номинации "Лучшая программа" - россиянка Евгения Медведева, француз Кевин Эймоз и Пападакис / Сизерон.

Загитова объявила о приостановке карьеры незадолго до старта чемпионата России в середине декабря.