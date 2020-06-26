Прокуратура Швейцарии расширила расследование в отношении бывшего президента УЕФА Платини

В пятницу прокуратура Швейцарии объявила, что в мае расследование было расширено, чтобы изучить различные аспекты дела. По этому делу также обвиняется бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, которому инкриминируется незаконный перевод в 2011 году 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини.

"Уголовное дело было расширено в отношении бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в участии в нелояльном управлении и по подозрению в фальсификации документов", - говорится в заявлении прокуратуры.

"После пяти лет вполне вероятно, что ФИФА будет продолжать преследовать меня жалобами с единственной целью - не допустить меня в футбол и подорвать мою репутацию. На данный момент лучшая защита ФИФА против меня - это напасть на меня", - цитирует Платини Reuters.

Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновники подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.