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Коррупционный скандал в ФИФА

Прокуратура Швейцарии расширила расследование в отношении бывшего президента УЕФА Платини

Фигурантом этого дела также является бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер
Мишель Платини EPA-EFE/YOAN VALAT
Описание
Мишель Платини
© EPA-EFE/YOAN VALAT

ТАСС, 26 июня. Швейцарская прокуратура расширила расследование о финансовых махинациях в отношении бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини. Об этом сообщает агентство Reuters.

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В пятницу прокуратура Швейцарии объявила, что в мае расследование было расширено, чтобы изучить различные аспекты дела. По этому делу также обвиняется бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер, которому инкриминируется незаконный перевод в 2011 году 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини.

"Уголовное дело было расширено в отношении бывшего президента УЕФА Мишеля Платини по подозрению в участии в нелояльном управлении и по подозрению в фальсификации документов", - говорится в заявлении прокуратуры.

"После пяти лет вполне вероятно, что ФИФА будет продолжать преследовать меня жалобами с единственной целью - не допустить меня в футбол и подорвать мою репутацию. На данный момент лучшая защита ФИФА против меня - это напасть на меня", - цитирует Платини Reuters.

Блаттер и Платини были отстранены арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на 8 лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до 6 лет. Позже чиновники подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), который сократил дисквалификацию Платини до четырех лет, а апелляцию Блаттера отклонил. Срок отстранения Платини истек в октябре 2019 года.

Теги
Блаттер, ЙозефПлатини, МишельКоррупционный скандал в ФИФА
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