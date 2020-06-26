"Локомотив-Пенза" обыграл ЦСКА в матче второго тура чемпионата России по регби

ТАСС, 26 июня. "Локомотив-Пенза" победил в гостях московский ЦСКА со счетом 52:0 в матче второго тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча прошла в Москве.

"Локомотив-Пенза" одержал вторую победу кряду, для ЦСКА это поражение стало вторым подряд. В другом матче игрового дня московская "Слава" на своем поле уступила клубу "ВВА-Подмосковье" (Монино, Московская область) со счетом 19:46.

После двух туров в турнирной таблице лидируют красноярский "Енисей-СТМ", новокузнецкий "Металлург" и "Локомотив-Пенза", в активе которых восемь очков. Красноярский "Красный Яр", казанская "Стрела" и "ВВА-Подмосковье" набрали пять очков, у "Славы" четыре очка, краснодарские "Богатыри", ЦСКА и таганрогская "Булава" не набрали баллов.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.