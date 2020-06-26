Грищук проиграл в первом матче четвертьфинала шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 26 июня. Российский гроссмейстер Александр Грищук проиграл Анишу Гири из Нидерландов в первом матче четвертьфинала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Соревнования в режиме онлайн организовал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков.

Четыре партии между Грищуком и Гири завершились вничью, после этого шахматисты провели тай-брейк, где две партии также закончились ничейным результатом. В решающей партии ("армагеддоне") Грищук играл белыми и его устраивала только победа, но партия завершилась вничью.

В другом четвертьфинальном матче пятницы китаец Дин Лижэнь обыграл американца Хикару Накамуру (2,5:1,5). Ранее в других первых матчах четвертьфинала россиянин Ян Непомнящий оказался сильнее соотечественника Владислава Артемьева (2,5:0,5), Карлсен победил американца Фабиано Каруану (2,5:0,5).

Ответные матчи между Грищуком и Гири, а также между Дин Лижэнем и Накамурой пройдут в воскресенье. В субботу вторые матчи состоятся в парах Непомнящий - Артемьев и Карлсен - Каруана. В случае необходимости в понедельник пройдут третьи матчи. Полуфиналы состоятся с 30 июня по 2 июля, финал - 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн.