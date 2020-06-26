"Зенит" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".
В составе хозяев с пенальти дважды отличился Артем Дзюба (64-я и 70-я минуты), у гостей мяч забил Максим Глушенков (44). Дзюба идет на первом месте в списке бомбардиров сезона РПЛ, на его счету 15 голов, у форвардов "Ростова" Элдора Шомуродова и московского "Спартака" Александра Соболева по 11 голов. Для самарского клуба этот матч стал 800-м в высшем дивизионе чемпионата России. Наивысшим достижением клуба являются бронзовые награды чемпионата России, завоеванные в сезоне-2004.
"Зенит" установил вдоль поля "Газпром Арены" мультимедиа-экраны, на которых выводилась трансляция домашних веб-камер болельщиков.
Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию до 13 матчей, в последний раз "Зенит" проигрывал 28 сентября прошлого года в гостевом матче против столичного "Локомотива" (0:1).
"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 56 очков, отрыв от второго места, на котором располагается московский "Локомотив" (44 очка, 23 матча), увеличился до 12 очков. "Крылья Советов" идут на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака 1 июля на выезде сыграют с "Тамбовом", самарский клуб 30 июня в гостях встретится с московским "Локомотивом".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|17
|5
|2
|50-11
|56
|2
|Локомотив
|23
|13
|5
|5
|33-25
|44
|3
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|4
|Ростов
|23
|11
|5
|7
|40-44
|38
|5
|ЦСКА
|23
|10
|6
|7
|29-26
|36
|6
|Спартак
|23
|9
|4
|10
|27-25
|31
|7
|Динамо
|22
|8
|6
|8
|20-25
|30
|8
|Уфа
|23
|7
|9
|7
|18-20
|30
|9
|Арсенал
|23
|8
|4
|11
|27-30
|28
|10
|Сочи
|24
|7
|7
|10
|37-30
|28
|11
|Рубин
|23
|6
|8
|9
|14-23
|26
|12
|Урал
|23
|6
|7
|10
|27-43
|25
|13
|Тамбов
|23
|7
|4
|12
|27-29
|25
|14
|Ахмат
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|15
|Оренбург
|23
|6
|5
|12
|26-37
|23
|16
|Крылья Советов
|24
|6
|4
|14
|25-35
|22