"Зенит" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" на своем поле обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

В составе хозяев с пенальти дважды отличился Артем Дзюба (64-я и 70-я минуты), у гостей мяч забил Максим Глушенков (44). Дзюба идет на первом месте в списке бомбардиров сезона РПЛ, на его счету 15 голов, у форвардов "Ростова" Элдора Шомуродова и московского "Спартака" Александра Соболева по 11 голов. Для самарского клуба этот матч стал 800-м в высшем дивизионе чемпионата России. Наивысшим достижением клуба являются бронзовые награды чемпионата России, завоеванные в сезоне-2004.

"Зенит" установил вдоль поля "Газпром Арены" мультимедиа-экраны, на которых выводилась трансляция домашних веб-камер болельщиков.

Петербургский клуб продлил беспроигрышную серию до 13 матчей, в последний раз "Зенит" проигрывал 28 сентября прошлого года в гостевом матче против столичного "Локомотива" (0:1).

"Зенит" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 56 очков, отрыв от второго места, на котором располагается московский "Локомотив" (44 очка, 23 матча), увеличился до 12 очков. "Крылья Советов" идут на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка. В следующем туре подопечные Сергея Семака 1 июля на выезде сыграют с "Тамбовом", самарский клуб 30 июня в гостях встретится с московским "Локомотивом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.