Гендиректор "Крыльев Советов" назвал незаслуженным поражение команды от "Зенита"

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки футбольного клуба "Крылья Советов" не заслужили поражение от петербургского "Зенита" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

В пятницу "Крылья Советов" на выезде проиграли "Зениту" со счетом 1:2. Гости открыли счет в матче и при счете 1:2 забили мяч, впоследствии отмененный из-за игры рукой полузащитником гостей Максимом Глушенковым в момент выполнения голевого паса. Оба гола "Крылья Советов" пропустили с пенальти.

"Мы однозначно не заслуживали поражение. Это было видно на поле", - сказал Шашков. На вопрос о работе судейской бригады в игре против "Зенита" гендиректор "Крыльев Советов" воздержался от комментариев.

После 24 матчей "Крылья Советов" идут в турнирной таблице на последнем, 16-м месте, в активе команды 22 очка, самарцы отстают от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне, на два очка. В следующем туре самарский клуб 30 июня в гостях встретится с московским "Локомотивом".