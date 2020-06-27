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Футбол в Германии

Футболист "Баварии" Левандовский признан лучшим игроком сезона чемпионата Германии

Второе место занял полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо, третье - форвард "Байера" Кай Хаверц
Роберт Левандовский EPA-EFE/Alexander Hassenstein
Описание
Роберт Левандовский
© EPA-EFE/Alexander Hassenstein

ТАСС, 27 июня. Польский нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовский признан лучшим игроком чемпионата Германии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лиги.

16 июня "Бавария" досрочно выиграла титул чемпиона Германии по футболу восьмой раз подряд. Команда из Мюнхена гарантировала себе титул за два тура до окончания первенства, обыграв в гостях бременский "Вердер" со счетом 1:0.

Левандовский в текущем сезоне первенства, которое завершится в субботу, забил 33 мяча и отдал четыре результативные передачи, он занимает первое месте в списке бомбардиров чемпионата.

Второе место в списке лучших игроков сезона занял английский полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо (17 голов + 16 передач), третьим стал нападающий леверкузенского "Байера" Кай Хаверц (12 голов + шесть передач).

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