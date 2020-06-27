"Ювентус" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 27 июня. "Ювентус" дома обыграл "Лечче" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Забитыми мячами в матче отметились Пауло Дибала (53-я минута), Криштиану Роналду (61, с пенальти), Гонсало Игуаин (84) и Маттейс де Лигт (86). На 32-й минуте матча защитник "Лечче" Фабио Лучиони получил прямую красную карточку и покинул поле.
"Ювентус одержал пятую победу подряд. Последний раз клуб проигрывал 8 февраля в гостевом матче против "Вероны" (1:2). В турнирной таблице "Ювентус" продолжает лидировать, набрав 69 очков. "Лечче" проиграл четвертый матч подряд, клуб идет в зоне вылета, имея в активе 25 очков.
В следующем туре "Ювентус" 30 июня на выезде сыграет с "Дженоа". "Лечче" 1 июля примет "Сампдорию".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|28
|22
|3
|3
|56-24
|69
|2
|Лацио
|27
|19
|5
|3
|63-26
|62
|3
|Интер
|27
|17
|7
|3
|54-28
|58
|4
|Аталанта
|27
|16
|6
|5
|77-37
|54
|5
|Рома
|27
|14
|6
|7
|53-31
|48
|6
|Наполи
|27
|12
|6
|9
|43-36
|42
|7
|Парма
|27
|11
|6
|10
|37-33
|39
|8
|Милан
|27
|11
|6
|10
|32-35
|39
|9
|Верона
|27
|10
|8
|9
|31-29
|38
|10
|Кальяри
|27
|9
|8
|10
|43-42
|35
|11
|Болонья
|27
|9
|7
|11
|38-44
|34
|12
|Сассуоло
|27
|9
|6
|12
|45-46
|33
|13
|Фиорентина
|27
|7
|10
|10
|33-37
|31
|14
|Торино
|27
|9
|4
|14
|30-46
|31
|15
|Удинезе
|27
|7
|7
|13
|21-38
|28
|16
|Сампдория
|27
|7
|5
|15
|30-48
|26
|17
|Дженоа
|27
|6
|7
|14
|32-51
|25
|18
|Лечче
|28
|6
|7
|15
|35-64
|25
|19
|СПАЛ
|27
|5
|3
|19
|20-45
|18
|20
|Брешиа
|27
|4
|5
|18
|23-50
|17