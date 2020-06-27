"Ювентус" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 27 июня. "Ювентус" дома обыграл "Лечче" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Забитыми мячами в матче отметились Пауло Дибала (53-я минута), Криштиану Роналду (61, с пенальти), Гонсало Игуаин (84) и Маттейс де Лигт (86). На 32-й минуте матча защитник "Лечче" Фабио Лучиони получил прямую красную карточку и покинул поле.

"Ювентус одержал пятую победу подряд. Последний раз клуб проигрывал 8 февраля в гостевом матче против "Вероны" (1:2). В турнирной таблице "Ювентус" продолжает лидировать, набрав 69 очков. "Лечче" проиграл четвертый матч подряд, клуб идет в зоне вылета, имея в активе 25 очков.

В следующем туре "Ювентус" 30 июня на выезде сыграет с "Дженоа". "Лечче" 1 июля примет "Сампдорию".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.