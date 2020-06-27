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Футбол в Италии

"Ювентус" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 4:0
Футболисты "Ювентуса" Криштиану Роналду и "Лечче" Якопо Петриччоне EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Футболисты "Ювентуса" Криштиану Роналду и "Лечче" Якопо Петриччоне
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 27 июня. "Ювентус" дома обыграл "Лечче" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Забитыми мячами в матче отметились Пауло Дибала (53-я минута), Криштиану Роналду (61, с пенальти), Гонсало Игуаин (84) и Маттейс де Лигт (86). На 32-й минуте матча защитник "Лечче" Фабио Лучиони получил прямую красную карточку и покинул поле.

"Ювентус одержал пятую победу подряд. Последний раз клуб проигрывал 8 февраля в гостевом матче против "Вероны" (1:2). В турнирной таблице "Ювентус" продолжает лидировать, набрав 69 очков. "Лечче" проиграл четвертый матч подряд, клуб идет в зоне вылета, имея в активе 25 очков.

В следующем туре "Ювентус" 30 июня на выезде сыграет с "Дженоа". "Лечче" 1 июля примет "Сампдорию".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус28223356-2469
2Лацио27195363-2662
3Интер27177354-2858
4Аталанта27166577-3754
5Рома27146753-3148
6Наполи27126943-3642
7Парма271161037-3339
8Милан271161032-3539
9Верона27108931-2938
10Кальяри27981043-4235
11Болонья27971138-4434
12Сассуоло27961245-4633
13Фиорентина277101033-3731
14Торино27941430-4631
15Удинезе27771321-3828
16Сампдория27751530-4826
17Дженоа27671432-5125
18Лечче28671535-6425
19СПАЛ27531920-4518
20Брешиа27451823-5017

 

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