Александр Медведев: до перерыва "Зенит" играл с "Крыльями Советов" не по-чемпионски

"Зенит" в пятницу на "Газпром-Арене" одержал волевую победу над "Крыльями Советов" (2:1). На гол Максима Глушенкова петербуржцы ответили двумя мячами Артема Дзюбы с пенальти. Эта игра стала для сине-бело-голубых первой домашней после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. В связи с эпидемиологической ситуацией число зрителей на матчах после рестарта чемпионата России ограничено 10% от вместимости стадионов, в игре против самарцев "Зенит" поддерживало 6 379 болельщиков.

"Первое впечатление, что даже 10% могут создать настроение, - сказал Медведев. - Спасибо болельщикам, перекличка "виража" с противоположным сектором была практически постоянной. Это была большая помощь игрокам, которые соскучились по футболу".

"Что касается самой игры, это два совершенно разных тайма: первый тайм был не чемпионским, откровенно говоря, - продолжил гендиректор "Зенита". - На классе у нас в лиге никого не обыграешь, а бегом трусцой хорошо заниматься по утрам. В перерыве команда перестроилась и стала играть так, как она должна, энергично".

По мнению Медведева, в эпизодах с назначением двух пенальти в ворота "Крыльев Советов", как и в моменте с отмененным голом самарцев, судьи приняли правильное решение. "Хотя с игры не забили, пенальти, если пересмотреть повторы и не быть предвзятым, совершенно очевидные. Система видеоассистента рефери (VAR) сработала, когда не засчитали два гола "Зенита", один из которых я десять раз пересматривал. Без VAR положение "вне игры" определить было невозможно, это миллиметры. В эпизоде с отмененным голом "Крыльев Советов" было нарушение правил, рука есть рука, она находилась в неестественном положении", - отметил собеседник агентства.

"Зенит" после 24 сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Отрыв от идущего вторым московского "Локомотива", у которого есть игра в запасе, составляет 12 очков. В 25-м туре петербуржцы в Нижнем Новгороде сыграют с "Тамбовом", игра пройдет 1 июля.