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Футбол в России

Эксперт: судья ошибочно назначил первый пенальти в ворота "Крыльев Советов"

"Зенит" в пятницу обыграл самарский клуб со счетом 2:1, забив оба мяча с пенальти
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный арбитр Павел Кукуян принял ошибочное решение, назначив первый из двух пенальти в ворота самарских "Крыльев Советов" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Сергей Хусаинов.

"Зенит" в пятницу дома обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1. Оба мяча петербургский клуб забил с пенальти. Специалист назвал необоснованным первое решение арбитра.

"Там было касание грудью со стороны игрока гостей. Второй же пенальти "Зенита" назначен верно, но тут стоит сказать, что футболисты сталкиваются с разной манерой судейства. Один арбитр допускает такие действия, а другой судья будет жестко наказывать", - сказал Хусаинов.

Также Кукуян не засчитал по одному голу обеих команд. "Что касается отмененного гола "Зенита", то ассистент главного арбитра опоздал к эпизоду, но ничего сложного там не было, скопление игроков отсутствовало. Жаль, что с хорошей позиции арбитр принимал решения, которые потом нужно было оспаривать или подтверждать с помощью VAR. Что касается отмененного гола "Крыльев Советов", то мяч попал игроку гостей в предплечье", - добавил собеседник агентства.

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Футбол в России
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