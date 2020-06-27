Общественная палата Москвы попросила МВД не преследовать болельщиков "Спартака"

ТАСС, 27 июня. Общественная палата Москвы обратилась в ГУ МВД столицы с просьбой прекратить уголовное преследование болельщиков московского футбольного клуба "Спартак" по итогам инцидента, произошедшего перед матчем 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала". Об этом говорится в письме заместителя председателя Общественной палаты Алексея Венедиктова на имя начальника ГУ МВД Олега Баранова, поступившего в распоряжении ТАСС.

20 июня перед гостевым матчем против "Арсенала" (3:2) болельщики "Спартака" перекрыли дорогу автобусу клуба напротив стадиона "Открытие-Арена" во время отъезда команды в Тулу. Фанаты скандировали кричалки в поддержку "Спартака", а также использовали пиротехнические средства. 23 июня стало известно, что около 30 человек было задержано и допрошено по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), ранее полиция задержала еще трех болельщиков, которым в ближайшее время будет предъявлено обвинение. В тот же день "Спартак" выступил с обращением к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования фанатов клуба, позже подобное обращение в письме заместителю главы МВД Александру Горовому адресовал владелец команды Леонид Федун.

"Общественная палата Москвы наблюдает за нарастающим общественным резонансом вокруг массовых задержаний болельщиков ФК "Спартак-Москва", последовавших после эпизода с "проводами" клуба на выездной матч в Тулу. Учитывая отсутствия ущерба кому-либо, мы обращаемся к правоохранительным органам с просьбой воздержаться от уголовного преследования болельщиков за подобное выражение поддержки своей команды", - говорится в письме.

Также Венедиктов призвал болельщиков всех столичных команд действовать исключительно в рамках законодательства. "Выражаем готовность к организации дискуссии с заинтересованными сторонами на площадке Общественной палаты или Общественного совета ГУВД. Это необходимо, чтобы избежать подобных ситуаций", - подчеркивается в письме.

Заместитель председателя Общественной палаты отметил, что болельщики красно-белых на свои средства приобрели и доставили продукты питания для более чем 2 тыс. нуждающихся в Москве и Московской области. Он подчеркнул, что под опекой болельщиков также находились малоимущие семьи, ветераны Великой отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды и семьи детей-инвалидов.