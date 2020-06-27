Директор "Чертаново" уверен, что футболист Глушенков может пробиться в основу "Спартака"

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Максим Глушенков своей нынешней игрой может доказать, что способен со временем пробиться в основу московского "Спартака", которому принадлежат права на футболиста. Такое мнение ТАСС высказал директор столичной футбольной школы "Чертаново", воспитанником которой является Глушенков, Николай Ларин.

"Зенит" в пятницу дома обыграл "Крылья Советов" со счетом 2:1. Счет в матче открыл Глушенков после передачи другого воспитанника школы "Чертаново" Антона Зиньковского.

"Игрой Зиньковского и Глушенкова я очень доволен, очень креативно они сыграли. Но у нас еще третий игрок был на поле - Артем Тимофеев (полузащитник "Крыльев Советов" - прим. ТАСС). Обычно того, кто таскает рояль, не замечают, но я бы хотел отметить, что он сыграл очень хорошо, несмотря на мышечные боли. Очень почетно для нашей академии, когда ребята выделяются в матчах РПЛ", - сказал Ларин.

Глушенков в январе прошлого года перешел в "Спартак". За основную команду в сезонах-2018/19 и 2019/20 он провел шесть матчей, после чего в феврале текущего года был отправлен в аренду в "Крылья Советов". Гол Глушенкова "Зениту" стал его вторым за самарскую команду. "Глушенков принадлежит "Спартаку", если он продолжит так играть, как в прошедших двух турах, то докажет, что является игроком основного состава для столичной команды", - подчеркнул директор "Чертаново".