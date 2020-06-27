Первый пик на драфте НХЛ получит один из выбывших в предварительном раунде плей-офф клубов

ТАСС, 27 июня. Обладателем первого пика на предстоящем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) станет один из клубов, который завершит участие в розыгрыше плей-офф по итогам предварительного раунда. Лотерея драфта прошла в ночь на субботу.

Чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии.

В предварительном раунде по четыре лучших клуба каждой конференции сыграют круговые турниры (по три матча), чтобы определить номера дальнейшего посева. Остальные команды проведут раунд плей-офф до трех побед, победители серий пройдут дальше. С этого момента в Кубке Стэнли останутся традиционные 16 команд. Оставшиеся восемь клубов будут претендовать на первый пик драфта во втором раунде лотереи.

Первый этап прошел в ночь на субботу, определились обладатели пиков со второго по восьмой. Ими стали уже завершившие сезон "Лос-Анджелес" (2), "Оттава" (3), "Детройт" (4), "Оттава" (5), "Анахайм" (6), "Нью-Джерси" (7) и "Баффало" (8). Перед началом лотереи наибольшие шансы на первый пик были у "Детройта" (18,5 %), который по итогам регулярного чемпионата стал худшей командой лиги. Второй этап пройдет между предварительным и первым раундами плей-офф.

Драфт НХЛ состоится после окончания розыгрыша Кубка Стэнли, его сроки пока не называются. Изначально он должен был состояться 26 и 27 июня в Монреале. Однако позже драфт перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.