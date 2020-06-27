Тень коронавируса. Четыре из пяти запланированных матчей 24-го тура РПЛ пройдут в субботу

ТАСС, 27 июня. Четырьмя встречами из пяти запланированных продолжится в субботу программа 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Изначально в этот день должны были пройти матчи "Оренбург" - "Краснодар" (14:00 мск), "Спартак" - "Уфа" (16:30 мск), "Рубин" - "Локомотив" (17:30 мск), "Динамо" - ЦСКА (19:00 мск) и "Ростов" - "Арсенал" (20:00 мск). Текущий тур является вторым после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. На прошлой неделе состоялись семь из восьми запланированных матчей - из-за положительного теста на коронавирус у трех игроков московского "Динамо" гостевая игра команды против "Краснодара" была перенесена на 19 июля. "Ростов", где в числе зараженных оказались шесть игроков, не смог договориться с "Сочи" о переносе игры и был вынужден выставить команду, составленную из игроков в возрасте от 16 до 19 лет. Встреча завершилась поражением со счетом 1:10. 21 июня "Уфа" после сообщений в СМИ о том, что у нападающего Андреса Вомбергара было выявлено заражение коронавирусом, провела матч против "Тамбова" (2:1). Спустя два дня генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов на официальном сайте выступил с заявлением, в котором говорилось о "единичном случае возможного инфицирования". Он также отметил, что клуб выполнил рекомендации регионального Роспотребнадзора и продолжил готовиться к ближайшему матчу в штатном режиме. Кроме того, после матча в Москве против "Локомотива" "Оренбург" сообщил о шести случаях заражения коронавирусом среди игроков команды. В клубе подчеркнули, что все заболевшие имели отрицательные результаты тестов перед вылетом в столицу на игру 23-го тура. Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев сообщил клубной пресс-службе, что не знает, как игроки могли заразиться, подчеркнув выполнение всех предписанных требований и предположив возможность инфицирования в аэропорту. Таким образом, из-за эпидемиологической ситуации в некоторых клубах под вопросом оказались сроки и формат проведения игр между "Оренбургом" и "Краснодаром", столичными "Динамо" и ЦСКА, а также "Ростовом" и тульским "Арсенал".

Уже в пятницу "Оренбург" сообщил, что встреча с "Краснодаром" не состоится. Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил об осведомленности организации по поводу данной ситуации. "Команда находится на карантине. Лига уже уведомила Российский футбольный союз (РФС) о просьбе "Оренбурга", Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС вынесет решение по неявке", - сказал он. После этого "Оренбург" выступил с официальным заявлением, в котором отмечалось, что команда продолжит подготовку к следующему матчу и приложит все усилия для выполнения поставленной задачи по сохранению прописки в высшем дивизионе. "Наша молодежная команда не тренировалась и не сможет оказать должного сопротивления гостям. Мы уважаем нашего соперника, матчи с которым всегда носили принципиальный спортивный характер, поэтому не станем ставить коллег перед сложным выбором между переносом матча и игрой против молодежной командой. Такая встреча не понравится болельщикам, а также может нанести удар по репутации клуба и всего российского футбола, "Оренбург" приносит извинения своим поклонникам за сложившуюся ситуацию", - сказано в заявлении. "Спартак" рвется в еврокубки В 16:30 мск на стадионе "Открытие-Арена" начнется матч между соседями по турнирной таблице чемпионата России - занимающий шестое место "Спартак" (31 очко) примет располагающуюся на восьмой строчке "Уфу" (30). В первом матче после паузы москвичи в Туле обыграли местный "Арсенал" (3:2), а уфимцы дома победили "Тамбов" (2:1). В предстоящем матче главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не сможет рассчитывать сразу на трех игроков обороны. Из-за дисквалификации встречу пропустят капитан команды Георгий Джикия и бразилец Айртон, также под вопросом находится участие в игре Ильи Кутепова, который пропустил игру против "Арсенала" из-за травмы ноги. У "Уфы" не сыграет полузащитник Вячеслав Кротов, по состоянию здоровья на поле не смогут появиться хавбеки Игорь Безденежных и Оливье Тилль, а также упомянутый Вомбергар.

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"Уфа" является неудобным соперником для "Спартака". В предыдущих 11 матчах красно-белые проиграли пять раз, в активе у них четыре победы, еще две встречи завершились вничью. При этом в Москве команда из столицы Башкортостана не выигрывала с осени 2016 года. Предыдущая игра этих команд завершилась победой уфимцев со счетом 1:0, автором единственного гола стал защитник спартаковцев Николай Рассказов, отправивший мяч в собственные ворота. В случае победы над "Уфой" "Спартак" получит возможность приблизиться к пятой строчке, которая гарантирует команде участие в еврокубках. Победа гостей или ничья обострят борьбу за право сыграть на международной арене в следующем сезоне. Возвращение "Рубина" на новый стадион Во втором матче дня занимающий 11-е место "Рубин" (26) примет идущий вторым "Локомотив" (44) на "Ак Барс Арене". Стадион, ранее носивший название "Казань-Арена", примет матч чемпионата России впервые с мая 2019 года. Девять предыдущих игр текущего сезона казанцы провели на стадионе "Центральный", так как на основной арене проводились ремонтные работы и восстановление газона. "Рубин" под руководством главного тренера Леонида Слуцкого будет вынужден играть против "Локомотива" без капитана команды Вячеслава Подберезкина, который пропустит встречу из-за удаления в матче прошлого тура с екатеринбургским "Уралом" (2:1). Также игру может пропустить защитник Олег Данченко. Новый тренер железнодорожников Марко Николич, для которого эта встреча станет первой выездной в российской карьере, не сможет рассчитывать на полузащитника Рифата Жемалетдинова, удаленного в игре против "Оренбурга" (1:0). Под вопросом находится участие во встрече хавбека Станислава Магкеева, а также нападающих Джефферсона Фарфана и Луки Джорджевича. "Локомотив" имеет небольшое преимущество над "Рубином" в очном противостоянии - из 41 игры москвичи выиграли 14, в 11 матчах были сильнее казанцы, еще 16 встреч завершились вничью. Именно против железнодорожников казанцы провели первый матч на новом стадионе - в 2014 году встреча завершилась со счетом 1:1. После этого команды еще два раза здесь играли вничью, а в 2016 году хозяева поля одержали победу (2:0). При этом в Кубке России сезона-2018/19 на стадии 1/4 финала "Локомотив" выиграл со счетом 1:0. В первом круге встреча "Локомотива" и "Рубина" пришлась на стартовый тур. Тогда команды сыграли вничью со счетом 1:1. На гол полузащитника хозяев поля Алексея Миранчука гости ответили точным ударом грузинского хавбека Хвичи Кварацхелии, который до этого полгода провел в московском клубе. В той игре железнодорожники могли одержать победу, но Антон Миранчук не реализовал пенальти. Два матча под вопросом Еще два матча субботней программы 24-го тура должны пройти с участием команд, в которых есть заболевшие коронавирусом. "Динамо" примет ЦСКА (19:00 мск), а "Ростов" сыграет дома с "Арсеналом" (20:00 мск).

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По словам Прядкина, столичный Роспотребнадзор готовит предписание по поводу матча "Динамо" - ЦСКА. Оно должно было поступить бело-голубым 26 июня, но сообщений об отмене игры или ее новом формате не было. "В течение недели игроки "Динамо" находились на изоляции на спортивной базе и ежедневно сдавали тесты, которые показывали отрицательные результаты", - отметил президент РПЛ. Что касается игры на "Ростов-Арене", клуб уже сообщил РПЛ о готовности провести матч против "Арсенала". Все теперь будет зависеть от позиции местного Роспотребнадзора. "Представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проходили тесты на коронавирус. Мы надеемся, что Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, а клубы проведут матчи боевыми составами", - сказал Прядкин. На данный момент есть три сценария развития событий после выявления зараженных коронавирусом в клубах РПЛ. Вместо основного состава могут сыграть игроки из молодежной команды или академии, встреча может быть перенесена на единственную резервную дату (19 июля), принимающий клуб может принять решение о том, что игра не состоится. Как будут развиваться события в случаях с играми "Динамо" и "Ростова", станет известно позже.