Руководство НБА допускает возможность досрочного завершения сезона

ТАСС, 27 июня. Руководство Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) не исключает вероятность завершения текущего сезона в случае ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Clutch Points.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют 22 команды из 30. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

В пятницу стало известно, что в ходе тестирования, которое прошло 23 июня, было выявлено 16 случаев заражения коронавирусом. Анализы сдали 302 баскетболиста. "Если распространение коронавируса в нашем "игровом пузыре" в Орландо приобретет серьезные масштабы, это может привести к отмене сезона", - сказал комиссар НБА Адам Сильвера.

Ранее руководство организации объявило о том, что розыгрыш продолжится 30 июля. Согласно календарю, сезон возобновится матчами между "Юта" - "Нью-Орлеан" и "Лос-Анджелес Лейкерс" - "Лос-Анджелес Клипперс".