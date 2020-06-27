Гендиректор "Зенита" верит, что Дзюба до конца сезона достигнет отметки в 20 голов в РПЛ

"Зенит" в пятницу в матче 24-го тура РПЛ дома обыграл самарские "Крылья Советов" (2:1). Оба мяча в составе сине-бело-голубых с пенальти забил Дзюба. На счету 31-летнего форварда 15 голов в 24 играх РПЛ в этом сезоне. Несмотря на это во втором матче подряд лучшим игроком встречи был признан бразилец Малком.

"Могли забить с игры, могли забить не один гол, - сказал Медведев. - Конечно, Малком по заслугам признан лучшим игроком встречи - блестящий дриблинг, хорошие пасы и открывания, смена позиций. Он вносит большой вклад в игру. Ну и, конечно, Артем Дзюба и Сердар Азмун очень хорошо сыграли".

"Достигнет ли Дзюба отметки в 20 голов? У нас еще шесть игр, надо забить пять мячей. Думаю, даже без игры с молодежками он забьет свои пять", - заявил гендиректор "Зенита".

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта РПЛ "Ростов" объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. Дончане были вынуждены проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии и молодежной команды в возрасте от 16 до 19 лет, поскольку соперник отказался переносить игру.

"Зенит" после 24 сыгранных матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. Отрыв от идущего вторым московского "Локомотива", у которого есть игра в запасе, составляет 12 очков. В 25-м туре петербуржцы в Нижнем Новгороде сыграют с "Тамбовом". Игра пройдет 1 июля.