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Единая лига ВТБ

Губанов покинул баскетбольный клуб "Химки"

У 33-летнего форварда закончился контракт

ТАСС, 27 июня. Форвард Петр Губанов покинул подмосковный баскетбольный клуб "Химки". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"По окончании срока действия контракта наш клуб покидает российский форвард Петр Губанов, - говорится в сообщении. - К сожалению, из-за травмы колена 33-летний игрок не провел в сезоне-2019/20 ни одного матча. Желаем Петру здоровья и скорейшего возвращения в игру".

Губанов выступал за "Химки" с 2018 года, также он играл за команду в 2009-2010 годах. Кроме того, форвард выступал за "Университет-Югру" из Сургута, московское "Динамо", казанский УНИКС, красноярский "Енисей", "Нижний Новгород". Губанов является четырехкратным серебряным призером Единой лиги ВТБ.

Предыдущий сезон Единой лиги ВТБ был остановлен из-за пандемии коронавируса, также не была доиграна Евролига. "Химки" в следующем сезоне будут представлять Россию и Единую лигу ВТБ в Евролиге, вместе с московским ЦСКА и санкт-петербургским "Зенитом".

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