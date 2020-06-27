Федерация фигурного катания РФ не возражает против перехода Коляды к тренеру Мишину

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга подала документы в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) на переход бронзового призера чемпионата мира Михаила Коляды к тренеру Алексею Мишину. Об этом ТАСС сообщил президент ФФККР Александр Горшков.

Предыдущим тренером 25-летнего Коляды была Валентина Чеботарева, с которой он работал с начала карьеры.

"В ФФККР лежит пакет документов от Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга на переход Михаила Коляды к Алексею Мишину, - сказал Горшков. - Мы со своей стороны не возражаем".

Также в активе Коляды серебро Олимпийских игр - 2018 в Пхёнчхане в командном турнире, две бронзовые медали чемпионатов Европы и два золота чемпионатов России. Прошлый сезон фигурист пропустил из-за обострения синусита. Мишин известен по работе с целым рядом титулованных фигуристов, включая двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, чемпионку мира и Европы Елизавету Туктамышеву и чемпионку Европы Софью Самодурову.