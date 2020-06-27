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Зимние олимпийские виды спорта

Группа фигуристов Мишина проведет тренировочный сбор в Кисловодске

Сбор пройдет с 1 по 20 июля
Алексей Мишин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алексей Мишин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Группа тренера по фигурному катанию Алексея Мишина проведет сбор в Кисловодске с 1 по 20 июля. Об этом Мишин сообщил ТАСС.

"Мы поедем первого июля в Кисловодск, - сказал Мишин. - Сбор будет по 20 число".

В группе Мишина тренируются чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также победители финала Кубка России Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин. Также ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил ТАСС о том, что у Мишина будет заниматься бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.

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