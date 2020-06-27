Группа фигуристов Мишина проведет тренировочный сбор в Кисловодске

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Группа тренера по фигурному катанию Алексея Мишина проведет сбор в Кисловодске с 1 по 20 июля. Об этом Мишин сообщил ТАСС.

"Мы поедем первого июля в Кисловодск, - сказал Мишин. - Сбор будет по 20 число".

В группе Мишина тренируются чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, чемпионка Европы Софья Самодурова, а также победители финала Кубка России Анастасия Гулякова и Андрей Лазукин. Также ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил ТАСС о том, что у Мишина будет заниматься бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда.