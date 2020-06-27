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Кризис в российской легкой атлетике

ВФЛА за четыре дня до дедлайна пока не решила вопрос с выплатой штрафа World Athletics

Штраф размером в $5 млн должен быть выплачен до 1 июля
Президент ВФЛА Евгений Юрченко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент ВФЛА Евгений Юрченко
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по состоянию на утро субботы пока не решила вопрос с выплатой штрафа размером в $5 млн Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), который должен быть выплачен до 1 июля. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Евгений Юрченко.

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"На сегодняшний день вопрос с выплатой пока не решен", - сказал Юрченко.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетикеЮрченко, Евгений Валерьевич
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