Побивший рекорд Пеле Уайтсайд выставит награды на торги из-за финансовых проблем

ТАСС, 27 июня. Бывший футболист английского "Манчестер Юнайтед" Норман Уайтсайд выставит свои награды на аукцион из-за финансовых проблем. Об этом сообщил 55-летний Уайтсайд, комментарий которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на The Sun.

"Я получаю небольшую пенсию, но мы и не зарабатывали много до премьер-лиги. Я хочу увеличить свои накопления. Кроме того, я подумал, что было бы неплохо, если бы у болельщиков был шанс заполучить что-либо из коллекции", - заявил Уайтсайд.

Уайтсайд выступал за "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон", в составе манчестерского клуба он дважды становился победителем Кубка Англии и один раз - Суперкубка Англии. Уайтсайд на чемпионате мира 1982 года в составе сборной Северной Ирландии вышел на поле в возрасте 17 лет и 41 дня, став самым молодым участником мировых первенств, до него этот рекорд принадлежал бразильцу Пеле (17 лет и 235 дней на ЧМ-1958). Это достижение Уайтсайда является непревзойденным до сих пор.