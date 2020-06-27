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Допинг в спорте

СМИ: призер ОИ по вольной борьбе Франссон дисквалифицирована на четыре года за допинг

В допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы анаболического стероида
Йенни Франссон EPA/SERGEI ILNITSKY
Описание
Йенни Франссон
© EPA/SERGEI ILNITSKY

ТАСС, 27 июня. Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе шведка Йенни Франссон дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В феврале стало известно, что в допинг-пробе "Б" Франссон были обнаружены следы анаболического стероида - метилтестостерона. По словам пресс-секретаря Шведской ассоциации борцов Закариаса Таллрота, речь шла о небольшом количестве запрещенного вещества. Сама Франссон утверждала, что получила препарат по ошибке.

По информации источника, дисквалификация 32-летней шведки завершится 27 января 2024 года. Спортсменка обжалует данное решение.

Помимо бронзы на Олимпийских играх на счету Франссон золотая (2012) и бронзовая награды (2019) чемпионатов мира, золотая (2018) и две бронзовые медали (2008, 2019) чемпионатов Европы.

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