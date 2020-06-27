"Чертаново" заявило Спортивный городок "Лужники" для участия в Юношеской лиге УЕФА

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольная академия "Чертаново" заявила Спортивный городок "Лужники" для участия команды в Юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС рассказал директор столичной академии "Чертаново" Николай Ларин.

Исполком Российского футбольного союза (РФС) 9 июня принял решение о досрочном завершении Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ), чемпионом было объявлено "Чертаново", которое по итогам 15 из 22 туров возглавляло турнирную таблицу. Таким образом, команда получила путевку в Юношескую лигу УЕФА в сезоне-2020/21.

"У нас женская команда играла в Лиге чемпионов, теперь там сыграют и юноши. Нам престижно представлять Россию в еврокубках, может, когда-нибудь и наша первая команда сумеет это сделать, - сказал Ларин. - Мы заявили в Юношеской лиге УЕФА Спортивный городок "Лужники", который принимал матчи нашей женской команды в Лиге чемпионов".

Городок представляет собой зону для занятий спортом на территории Олимпийского комплекса "Лужники" и вмещает поле с трибунами на 1872 человека и подтрибунными помещениями. Стадион был домашним для "Чертаново" в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги прошлого сезона и будет таковым для выступления в ФНЛ в сезоне-2020/21.

В Юношеской лиге УЕФА играют команды, составленные из игроков не старше 19 лет. 32 команды распределены по двум группам: в первой (путь Лиги чемпионов) находятся команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) - победители национальных чемпионатов в своем возрасте.