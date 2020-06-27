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Летние олимпийские виды спорта

Тарпищев: набор очков для попадания на Олимпиаду станет проблемой для многих теннисистов

Сезон 2020 года сейчас приостановлен из-за пандемии коронавируса
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Набор очков для попадания на Олимпийские игры в Токио станет проблемой для многих теннисистов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

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Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. На Игры теннисисты отбираются по рейтингам Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

"Хотим мы или нет, но Олимпийские игры в следующем году не отменяли и к ним надо готовиться. А где люди будут сейчас набирать очки, я не представляю, - сказал Тарпищев. - Плюс нужно выстраивать методический и тренировочный процесс, а его нет. Многие теннисисты будут вынуждены играть с листа, а это верный путь к травмам".

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Первый турнир после паузы под эгидой WTA состоится в итальянском Палермо с 3 по 9 августа, под эгидой ATP - с 14 по 21 августа в Вашингтоне.

Открытый чемпионат США состоится с 31 августа по 13 сентября, Открытый чемпионат Франции - с 27 сентября по 11 октября, Уимблдон в текущем сезоне не состоится. Финальные раунды Кубка Дэвиса и Кубка Федерации 2020 года перенесены на 2021 год.

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Тарпищев, Шамиль АнвяровичЛетние олимпийские виды спорта
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