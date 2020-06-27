В ФК "Оренбург" допускают, что команде засчитают два технических поражения

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Член совета директоров футбольного клуба "Оренбург" Василий Столыпин допускает, что команде засчитают техническое поражение в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом". Об этом он рассказал ТАСС.

"Оренбург" не смог организовать матч 24-го тура против "Краснодара" 27 июня, так как игроки находятся на карантине в связи с заражением коронавирусом шестерых футболистов и двоих сотрудников клуба. Решение по результату игры будет вынесено на ближайшем заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, вероятный вердикт - техническое поражение. Матч с "Уралом" запланирован на 1 июля.

"Значит ли это, что и с "Уралом" будет техническое поражение? Все это сложно, разговоры ведутся. Мы руки не опустили, ведем постоянное тестирование. Над результатами надо задуматься, коронавирус не подтвержденный, люди чувствуют себя нормально, температуры у них нет", - сказал Столыпин.

По словам члена совета директоров, молодежная команда "Оренбурга" не сможет сыграть вместо основного состава. "Академия не занимается, все спортивные мероприятия с участием более 10 человек запрещены, у нас люди в молодежке не готовы. Судя по всему, будет техническое поражение. Можно было бы собрать пацанов, не все они местные, их бы тоже пришлось сажать на карантин", - отметил он.