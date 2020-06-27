{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Двух лидеров фанатского движения "Спартака" задержали в Москве

Причина задержания устанавливается

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали в субботу в Москве двух лидеров фанатского движения футбольной команды "Спартак". Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

На эту тему

"Сегодня утром задержаны два лидера фанатов "Спартака". Причина задержания устанавливается", - сказал собеседник агентства. В субботу на стадионе "Открытие-Арена" в Москве состоится матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Уфой".

По словам собеседника, эти лидеры фанатского движения активно выступали против задержаний болельщиков красно-белых по делу о хулиганстве после перекрытия подъездной дороги к стадиону "Открытие-Арена".

По данным московской полиции, 19 июня в Проектируемом проезде, в непосредственной близости от стадиона, фанаты перекрыли проезжую часть, воспрепятствовав проезду автомобилей, а также подожгли файеры и другие пиротехнические средства, создав дымовую завесу. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По информации источника агентства в правоохранительных органах, порядка 20 человек перекрыли Проектируемый проезд и развернули баннеры.

Теги
Российский футболРоссия
Футбол в России
В ФК "Оренбург" допускают, что команде засчитают два технических поражения
Клуб не смог организовать матч 24-го тура РПЛ против "Краснодара" 27 июня, так как игроки находятся на карантине
Читать полностью