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ММА

Бывшая чемпионка UFC Енджейчик высказалась против межгендерных боев

Ранее обсуждалась возможность проведения поединка между Валентиной Шевченко и Генри Сехудо

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Межгендерные поединки не должны проходить в смешанных единоборствах (ММА), это не имеет смысла. Об этом ТАСС заявила бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Йоанна Енджейчик.

Ранее обсуждалась возможность проведения боя между Валентиной Шевченко и Генри Сехудо.

"Конечно, я слышала об этом обсуждении, - сказала Енджейчик. - И вообще, Валентина даст жару Сехудо. Но если серьезно, мужчины быстрее и сильнее. Я против таких боев, они не должны проходить ни за какие деньги".

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