Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец не думает о завершении карьеры

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов хочет продолжать карьеру и не думает о ее завершении. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

"Если у тебя нет желания побеждать, то ты можешь проиграть, - сказал Мендес. - Это относится ко всем бойцам. Но у Хабиба с этим все в порядке, он по-прежнему хочет выходить из боя победителем, продолжать драться. Есть много бойцов, которые могут составить ему конкуренцию, это топ-10 или топ-15 UFC".

"Ислам Махачев скоро тоже будет показывать такие же результаты, в будущем он может занять место Хабиба. Хабиб же по-прежнему хочет быть победителем, поэтому с ним все будет хорошо", - добавил собеседник агентства.

Ближайший бой Нурмагомедова должен пройти 19 сентября, его соперником станет американец Джастин Гэтжи.