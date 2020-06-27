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Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что боец не думает о завершении карьеры

Ближайший бой Нурмагомедова должен пройти 19 сентября против американца Джастина Гэтжи
Хабиб Нурмагомедов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов хочет продолжать карьеру и не думает о ее завершении. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Хавьер Мендес.

"Если у тебя нет желания побеждать, то ты можешь проиграть, - сказал Мендес. - Это относится ко всем бойцам. Но у Хабиба с этим все в порядке, он по-прежнему хочет выходить из боя победителем, продолжать драться. Есть много бойцов, которые могут составить ему конкуренцию, это топ-10 или топ-15 UFC".

"Ислам Махачев скоро тоже будет показывать такие же результаты, в будущем он может занять место Хабиба. Хабиб же по-прежнему хочет быть победителем, поэтому с ним все будет хорошо", - добавил собеседник агентства.

Ближайший бой Нурмагомедова должен пройти 19 сентября, его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

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