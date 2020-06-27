{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тренер "Динамо" Новиков считает, что нормально подготовиться к матчу с ЦСКА было нереально

Встреча пройдет в субботу, с конца прошлой недели бело-голубые находились на карантине

ТАСС, 27 июня. Нормально подготовиться к матчу 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА футболистам московского "Динамо" было нереально. Такое мнение высказал главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

На эту тему
"Динамо" сыграет с ЦСКА в 24-м туре чемпионата России по футболу основным составом

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Спустя два дня, в день игры против "Краснодара", московский клуб сообщил о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых диагностирован коронавирус (у Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе); по согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля. Согласно регламенту возобновления сезона в РПЛ, динамовцы с 16 июня сели на двухнедельный карантин. 26 июня президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что столичный Роспотребнадзор должен представить "Динамо" предписание по матчу с ЦСКА.

"Подготовиться нормально к игре в нашей ситуации было нереально - сидели в номерах, тренироваться могли только по видеосвязи, провели несколько теорий. - сказал Новиков. - Надеюсь на заложенный фундамент. Мяч увидели сегодня утром, решение [разрешить играть основным составом] узнали ночью".

Матч "Динамо" - ЦСКА пройдет в субботу и начнется в 19:00 мск.

Теги
Российский футбол
Футбол в России
Маслов: "Спартак" в матче с ЦСКА будет отталкиваться от своей игры
Встреча пройдет 30 июня
Читать полностью