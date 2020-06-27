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Футбол в России

Главный тренер "Уфы" Евсеев назвал положительным результат матча РПЛ со "Спартаком"

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ничья в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Спартаком" является положительным результатом для "Уфы". Такое мнение высказал главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

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Встреча прошла в субботу в Москве и завершилась со счетом 0:0. На 88-й минуте матча главный арбитр Владислав Безбородов отменил гол "Спартака" из-за нарушений правил.

"Положительный результат, набрали одно очко. Надо играть по правилам, судья посчитал, что было нарушение, - сказал Евсеев. - Мы готовились, знали, как будет играть соперник, думали, что "Спартак" будет играть более агрессивно. Мы всю неделю говорили о том, что важно не пропускать мяч за спину защитников, мы рады, что не пропустили и что более мастеровитая команда нам не забила".

В турнирной таблице столичная команда занимает шестое место, набрав 32 очка, "Уфа" располагается на седьмой строчке, имея в активе 31 очко. В следующем туре подопечные Доменико Тедеско 30 июня в гостях сыграют с ЦСКА, уфимский клуб днем позднее примет казанский "Рубин".

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